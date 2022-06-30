Вдова Юры Шатунова сразу же после похорон занялась оформлением наследства певца

Бывший солист группы "Ласковый май" Юра Шатунов прожил со своей женой и детьми более 10 лет в Германии. После его смерти остались имущества и счета, а потому вдова Светлана не стала мешками и сразу после похорон начала оформлять наследство, сообщает "КП".

По трети от общего имущества должны получать сама Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла. Есть у покойного артиста кафе и квартира в Москве.

Раздела имущества не будет, поскольку все, что было у музыканта, перейдет его супруге и детям, включая суды за песни. Однако если появятся внебрачные наследники, то им придется доказывать свое право через суд.