Во время ссоры мужчина первым зарезал сына, заступившегося за мать, затем заколол жену

В Ивановской области совершено двойное убийство: расправились с матерью и сыном. В преступлении подозревают главу семьи.

Предварительно, между супругами возникла ссора, в ходе которой 22-летний сын заступился за мать. 51-летний мужчина взялся за нож и несколько раз ударил молодого человека. После этого дважды ударил им в спину своей жены, сообщает местный Следком.

Полученные травмы оказались смертельными для обоих потерпевших. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, вскоре ему изберут меру пресечения.