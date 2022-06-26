Тело 21-летнего парня нашли под мусорным баком в самом центре города

В Липецке, в самом центре города, нашли труп молодого человека. То, что попало на видеокамеры, помогло установить, как погиб 21-летний местный житель. Несколько парней забавлялись с мусорным баком. В какой-то момент один из парней оказался внутри контейнера, а его друзья перевернули бак и ушли.

Под перевернутым баком полицейские, которых вызвали местные жители, нашли труп.

Причины смерти устанавливаются. Сотрудники полиции по горячим следам задержали всех участников происшествия, некоторые из них оказались несовершеннолетними. Ведется доследственная проверка обстоятельств произошедшего.