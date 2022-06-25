Режиссер, которого хотели лишить Тукаевской премии из-за шовинизма, снова работает в Казани

Московский режиссер Михаил Панджавидзе получил 273 тысячи рублей за неделю репетиций оперы "Джалиль" в Татарском театре оперы и балета. Такие данные появились на портале госзакупок, пишет "Бизнес Онлайн".

В конце 2021 года режиссер попал в большой скандал, высказавшись в соцсетях о "нетолерантных" настроениях среди татар, усиливающихся "центробежных силах" в республике, а также заявил, что молодые татары все хуже владеют "неродным" русским, как и представители ряда кавказских народов.

Тогда Всемирный форум татарской молодежи, обидевшись, отправил письмо Рустаму Минниханову с предложением лишить Панджавидзе ранее присужденной ему Тукаевской премии за шовинистические высказывания.

Сам режиссер сейчас не желает пояснять, что именно и почему он снова делает в Татарстане.