В Татарстане задержан предполагаемый поджигатель театра Алафузова

В Татарстане нашли предполагаемого поджигателя здания театра Алафузова. Теперь возбуждено новое уголовное дело. Установлено, что в момент пожара в помещении арт-резиденции "Созвездие-Йолдызлык" шли ремонтные работы. Как сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на свой источник, именно они и привели к возгоранию, которое тушили более шести часов.

Предварительно установлен рабочий, который и спровоцировал пожар. Какие именно его действия привели к ЧП, сейчас устанавливается. Сам рабочий ранее был судим и страдал от наркотической зависимости.

Новое уголовное дело возбудили по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

Напомним, пожар в здании бывшего театра купца Алафузова произошел 14 июня. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 500 кв. метров. Внутри здания на момент происшествия находились 80 человек, в том числе артисты, которые были на сцене, — всех оперативно эвакуировали.