В Татарстане построят флот из 27 судов для речного туризма за 18 миллиардов рублей

В Татарстане решили построить флот для развития Великого Волжского пути. Он свяжет пять регионов Поволжья - Татарстан, Чувашию, Марий Эл, Самарскую и Ульяновскую области. Госкомитет по туризму Татарстана, который и является автором этого грандиозного проекта, отмечает, что флот будет состоять из 27 судов, а стоимость задумки составляет 18, 1 миллиарда рублей.

Об этом заявил руководитель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

"Нам необходимо восстановить жизнь на Волге, позволить жителям и туристам путешествовать между регионами и туристическими центрами", — отметил он.

Если все пойдет по запланированному сценарию, то уже к 2024 году число туристов, перевезенных по Волге, достигнет 500 тысяч человек, а уже к 2030-му году составит 2 миллиона человек.

Услуги в сфере туризма будут ежегодно увеличиваться на 15 млрд рублей. Кроме того, это позволит дополнительно создать 2,7 тыс. рабочих мест.