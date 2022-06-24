Остались двое сыновей: Татарстан простился с прапорщиком Александром Сергеевым

В Алексеевском районе РТ прошло прощание с прапорщиком, погибшим в ходе СВО на территории Украины. Александр Сергеев погиб, ценой жизни защищая мирное население Донбасса.

Военному было 42 года, до 43-летия он не должил всего каких-то пару недель.

Родился Александр в поселке Алексеевское, после срочной службы некоторое время работал в Алексеевском БТИ, а потом выбрал службу по контракту.

У Сергеева остались жена и двое сыновей.