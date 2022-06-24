Так и не вышел из госпиталя: Татарстан простился с 30-летним сержантом, погибшим на Украине

Накануне в селе Ульянково в Кайбицком районе РТ попрощались с Олегом Уткиным. 30-летний сержант-контрактник погиб в ходе СВО на Украине.

Контракт Олег заключил в 2018 года. Служил в Наро-Фоминске, оттуда и был направлен на территорию Украины в зону проведения специальной военной операции.

Сержант был водителем бронированного "КамАЗа" "Медведь" в 106-ой дивизии ВДВ.

В конце мая Уткин получил тяжелую контузию в результате обстрела колонны. Его доставили в госпиталь в Луганск, но, несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Он умер от кровоизлияния в мозг.

Похоронили военнослужащего в родном селе Ульянково.