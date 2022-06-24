Трое выпускников погибли в свой выпускной вечер под колесами поезда

В свой выпускной вечер трое подростков попали под поезд в Тамбовской области. Все трое скончались, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ в пятницу, 24 июня.

По версии следователей СК, вечером накануне выпускники пошли праздновать свой выпускной в кафе в поселке Мордово. Они решили сократить путь и перейти пути в районе станции Оборона. Там и попали под пассажирский поезд, который шел из Москвы в Волгоград.

Поезд приближался со спины, отметили в СК. Машинист пытался сигналами предотвратить трагедию, пытался остановить состав, но все безуспешно.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.