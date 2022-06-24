В Казани поймали полуголого мужчину, который разбивал припаркованные автомобили

В Казани ночью задержали 32-летнего уроженца Удмуртии, который бегал в полуголом виде по улице и бил припаркованные автомобили.

В полицию позвонили жители домов на улице Короленко. Они пожаловались, что по дворам слоняется полуголый и явно сильно пьяный гражданин, который зачем-то с силой бьет по припаркованным машинам.

Под источный визг сигнализаций подъехавший экипаж ППС задержал неадеквата. У него к тому времени были ушибы, ссадины. Он не понимал, что вообще происходит, но уверял, что машины точно не бил. У одной из машин оказалось разбито лобовое стекло.

"В отношении него составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"", - уточнил начальник пресс-службы УМВД РФ по Казани Рафаэль Сагдиев.