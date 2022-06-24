В Казани следователи просят ареста для Рамиля Хайруллина, искалечившего продавца в магазине

Сегодня, 24 июня, в Приволжском райсуде Казани будет рассмотрено ходатайство следствия по делу о нападении на продавца в "Пятерочке". Как сообщает "Реальное время", следователи просят о заключении бывшего сожителя искалеченной женщины под стражу.

42-летний Рамиль ранее неоднократно был судим, и последняя его судимость не была погашена. 21 июня он заявился с ножом к бывшей 48-летней сожительнице на работу - в "Пятерочку" на улице Дубравной. Он схватил ее за волосы и начал бить ножом в шею, спину. Лезвие застряло в позвоночнике, возможно, женщина, навсегда останется инвалидом.

Она в реанимации в тяжелом состоянии. Дома ее ждут трое детей.

Хайруллин был задержан вчера, 23 июня.

Как установили силовики, и ранее многодетная мать подвергалась насилию со стороны Хайруллина. Но до этого дня он пускал в ход только кулаки.