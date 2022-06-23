Кочегар рассказал, как убил товарища и бросил тело в топку

В Ленобласти задержан подозреваемый в жестоком убийстве в Васкелово. Подозреваемый кочегар на месте преступления рассказал, как все случилось. Напомним, что останки мужчины нашли в топке, его сожгли.

По версии следствия, кочегар избил знакомого гвоздодером и сжег его тело в котельной.

Подозреваемый процессуально задержан на двое суток. Следствием подготовлено ходатайство о заключении его под стражу.

Мужчина рассказал, что заподозрил друга в краже золота, он убил его ударами гвоздодера по голове, а потом погрузил в машину и привез в котельную, где работал. Там он сжег тело.