билайн объявляет об акции «Семейный бонусный пакет 50 ГБ»: + 50 ГБ ежемесячно

билайн запускает акцию «Семейный бонусный пакет 50 ГБ». В ее рамках абонентам ежемесячно будут предложены 50 ГБ на 12 месяцев. Для участия в акции достаточно стать абонентом билайна и подключить близких к своему тарифу с помощью услуги «Дели Гиги» или «Дели ВСЁ» до 20 августа.

Акция предоставляется только новым абонентам билайна.

«Дели Гиги» — услуга, позволяющая делиться мобильным интернетом с другими номерами. Подключение дополнительных номеров к пакету интернета доступно в личном кабинете или приложении билайн.

«Дели ВСЁ» — услуга, с помощью которой можно делиться мобильным интернетом, звонками и SMS с другими номерами. Подключение дополнительных номеров доступно в личном кабинете или приложении билайн.

Пакет 50 ГБ будет предоставлен вне зависимости от количества подключенных дополнительных номеров.

Подробнее об акции читайте – на beeline.ru/customers/products/50-gb-v-podarok/