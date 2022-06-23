«Пять лет издевалась»: мужчина, напавший в Казани с ножом на продавца в магазине, объяснился

В следственный отдел доставили Рамиля Хайруллина. Именно он напал с ножом в "Пятерочке" на свою бывшую возлюбленную и сожительницу. Как сообщает "Татарстан-24" , мужчина начал говорить и уже попытался объяснить случившееся.

Напомним, что женщина - мать троих детей - сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Есть высокая вероятность, что она останется инвалидом, поскольку при одном из ножевых ударов лезвие застряло в позвоночнике и перебило его.

По словам Рамиля Хайруллина, он просто хотел напугать свою жену. Но момента, когда достал нож и наносил удары, почему-то не помнит совсем.

"Я хотел напугать ее и все. 5 лет уже она надо мной издевалась. Она очень хитрая, вот и все. Она довела меня до такого состояния, я уже не соображал, что делаю. Потом уже осознал. Я был абсолютно трезвый. Просто так до этого никогда нож не поднимал", - сообщил он.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Кроме того, назначен ряд экспертиз.