В Казани пьяный водитель взял на таран три автомобиля, а потом просто уснул в разбитом авто

В Казани нетрезвый мужчина протаранил сразу три автомобиля, а потом мирно уснул в своей разбитой машине.

Как сообщает "Татарстан-24", мужчина за рулем Renault Logan сначала задел припаркованный Nissan, потом выскочил на газон и влетел в стоящую "Газель". Но и этого показалось мало. Третьей жертвой стал кроссовер.

Водитель последнего пояснил, что виновник массового ДТП был пьян до такой степени, что почти не замечал, что тормозить уже поздно.

Пока ждали инспекторов ГИБДД, виновник краш-шоу мирно уснул в своей разбитой машине. Чтобы добиться от него хоть каких-то пояснений, сотрудникам ГИБДД пришлось долго будить и приводить водителя в чувство.

От медосвидетельствования он отказался.