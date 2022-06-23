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Фото: Татарстан-24

В Казани пьяный водитель взял на таран три автомобиля, а потом просто уснул в разбитом авто

23.06.2022, 11:12 264 prokazan.ru
В Казани нетрезвый мужчина протаранил сразу три автомобиля, а потом мирно уснул в своей разбитой машине.
Как сообщает "Татарстан-24", мужчина за рулем Renault Logan сначала задел припаркованный Nissan, потом выскочил на газон и влетел в стоящую "Газель". Но и этого показалось мало. Третьей жертвой стал кроссовер.
 
Водитель последнего пояснил, что виновник массового ДТП был пьян до такой степени, что почти не замечал, что тормозить уже поздно.
 
Пока ждали инспекторов ГИБДД, виновник краш-шоу мирно уснул в своей разбитой машине. Чтобы добиться от него хоть каких-то пояснений, сотрудникам ГИБДД пришлось долго будить и приводить водителя в чувство.
От медосвидетельствования он отказался.
ДТП ГИБДД Казань
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Названа дата открытия скоростной трассы М-12 от Москвы до Казани
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СК: на Волге столкнулись баржа и моторный катер - погибли 4 человека
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Жене офицера, организовавшей фонд помощи участникам спецоперации на Украине, спалили автомобиль
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Наказал за отсутствие на службе: Офицep вывeз пoдчинeннoгo в лec,пpocтpeлил ему нoгy и yгpoжaл yбить
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью