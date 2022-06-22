В Татарстане массажистка с приятелем на двоих получили за убийство бизнесмена 30 лет колонии

Сегодня, 22 июня, Верховный суд Татарстана вынес приговор 37-летней массажистке и ее 29-летнему приятелю из Набережных Челнов, которые убили бизнесмена. Их признали виновными. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По версии следствия, женщина часто оказывала жертве услуги массажа на дому. В один из таких сеансов она узнала, что мужчина держит дома в сейфе 5 миллионов рублей, которые решила украсть вместе со своим приятелем. 8 мая она пришла к клиенту и подсыпала снотворное бизнесмену, когда тот уснул, позвала напарника. Однако найти ключи и открыть сейф не удалось. А когда хозяин дома очнулся, 29-летней злоумышленник нанес 120 ударов по голове и шеи. Полученные травмы были несовместимы с жизнь, потерпевший скончался. Схватив лежащие 1700 рублей на столе деньги, они скрылись с места преступления.

Вину подсудимые признали частично. Их признали виновными по пп. «д»,«ж»,«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Мужчина приговорен к 18 годам в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, женщина – к 12 годам в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год.