В Татарстане на принудительное лечение отправили парня, который оголялся во время видеозвонка

В Тетюшском районе Татарстана на принудительное лечение направлен 18-летний парень, на которого ранее завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Будучи у себя дома, в селе Верхние Тарханы Тетюшского района, молодой человек по видео позвонил девочке из Чебоксар. Во время звонка он решил оголиться и продемонстрировать ребенку все, чего ему видеть точно не следовало.

В ходе расследования уголовного дела была проведена экспертиза, которая установила, что парень не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог понимать, что делает, вследствие психического заболевания.

Суд освободил жителя РТ от уголовной ответственности, отправив на лечение в психиатрический стационар общего типа.