В Казани ищут 14-летнего школьника, пропавшего еще в день празднования Сабантуя

В Казани ищут 14-летнего мальчика. Некруз Джураев вышел из дома в воскресенье, 19 июня, когда в городе праздновался Сабантуй. Больше его никто не видел.

Приметы подростка: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза карие.

Был одет в чёрный спортивный костюм, серые с красным кроссовки, на голове - тёмно-серая панама.

С собой у парня была чёрная маленькая сумка.

Волонтеры "Лиза Алерт" просят всех, кто видел его или знает, где он может быть, позвонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).