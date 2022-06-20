Пьяный татарстанец жестоко убил свою мать и спокойно продолжил пить спиртное рядом с трупом

41-летнего жителя Чистополя обвиняют в жестокой расправе над собственной матерью. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана.

По версии следствия, 11 марта 2022 года в квартире одного из домов по улице Энгельса 65-летняя мать обвиняемого стала выгонять его из дома за аморальный образ жизни. В ответ, находящийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник нанес женщине несколько десятков ножевых ранений шеи и туловища. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте, а обвиняемый продолжил распивать алкоголь.

На следующий день, родственница потерпевшей, обеспокоенная тем, что она не отвечает на телефонные звонки пришла в дом и обнаружила женщину мертвой.

Причастность к совершению преступления обвиняемый признал. По распоряжению суда злоумышленника заключили под стражу.