Сгорали заживо и кричали Помогите!: Женщина ушла гулять и бросила своих мать и сына одних в пожаре

Ужасный пожар в поселке Шумный Хабаровского края унес жизнь 68-летней женщины и чуть было не погубил 13-летнего мальчика. Об этом сообщает "Комсомольская Правда".

ЧП произошло на улице Арсеньева в одноэтажном доме на две семьи в ночь на понедельник, 20 июня 2022 года. В доме проживали женщина, ее мать, а также сын. Когда начался пожар бабушка с внуком спокойно спали, а вот матери дома не было. По данным ряда СМИ, она отправилась гулять.

Около 1:00 пожар заметили соседи, позвонили в МЧС, а сами побежали на помощь горящим заживо людям. К тому моменту здание и хозяйственные постройки рядом были охвачены пламенем. Женщина с внуком не могли выбраться самостоятельно и только кричали о помощи.

Соседям удалось спасти бабушку и внука, их в тяжелом состоянии передали подоспевшим врачам скорой помощи. Женщину и мальчика успели вывести за несколько минут до обрушения крыши. Медики не успели спасти пенсионерку - она скончалась, подростка отвезли в больницу с ожогами туловища, ног и рук.