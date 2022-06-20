С 20 июня приставы смогут взыскивать долги автоматически

С сегодняшнего дня, 20 июня, приставы в России смогут взыскивать долги в автоматическом режиме. Вступают в силу поправки в закон "Об исполнительном производстве". Они позволяют приставу возбуждать, приостанавливать или прекращать исполнительные дела без личного участия приставов, пишет "Ъ".

Иными словами, исполнительное производство будет возбуждено автоматически в течение 3 суток, если гражданин не оплатил штраф за нарушение ПДД в установленные сроки.

Кроме того, приставы теперь легко смогут найти контактные данные должника - сотовые операторы должны будут оперативно по запросу предоставить номер телефона в течение суток.

Чтобы было меньше двойников должников, теперь приставы не будут принимать от взыскатели к производству материалы, если в них есть только фамилия и имя, нужен хотя бы один идентификатор - паспорт, СНИЛС или ИНН.

Кроме того, теперь в автоматическом режиме будет сниматься запрет на выезд за границу. Ранее нередко возникали случаи, когда неплательщики прямо в аэропорту рассчитывались с долгами, однако все равно не могли вылететь из страны, так как сотрудники пограничной службы не сразу получали информацию о снятии запрета. Это решение принималось судебным приставом, и процесс занимал от нескольких часов до нескольких дней.