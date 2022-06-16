В деле о спиленном в Татарстане православном кресте появился подозреваемый

В уголовном деле о повторно спиленном на кладбище в Актанышском районе Татарстана кресте появился подозреваемый.

Несмотря на то, что родные покойного мужчины, у которого с могилы два раза спиливали крест, уверяли, что подозревают именно их, по делу о надругательстве над местом захоронения появился иной подозреваемый. Он - не родственник семьи покойного мужчины.

Следствие располагает доказательствами его причастности к инциденту.

В МВД по Татарстану отметили, что сейчас проводятся оперативные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. Дело взяли на контроль в самом министерстве.