В Татарстане власти планируют повысить стоимость природного газа для населения

В Татарстане планируется поднять стоимость природного газа, реализуемого населению, до 6,25 рубля/куб. м (с учетом НДС). Начиная со второго полугодия 2022 года, цена изменится, сообщает Госкомитет Татарстана по тарифам.

Вопрос изменения стоимости был рассмотрен накануне на заседании правления комитета, отмечает "Бизнес Онлайн".

Пока документ еще не утвержден, он проходит обязательную в таких случаях антикоррупционную проверку и согласования.

В проекте отмечается, что розничная цена пересмотрена в связи с индексацией оптовой цены на газ. Согласно решению ФАС России, оптовая цена на газ возрастет на 3%, тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям — на 4%.

Сегодня цена кубометра газа для татарстанцев составляет 6,07 рубля с учетом НДС.

Таким образом, рост составит 18 копеек.