МЧС Татарстана предупредило о шторме в республике

В ГУ МЧС России по РТ сообщили о вновь поступившем штормовом предупреждении. Действует предупреждение днем и вечером четверга, 16 июня. Кроме того, грозы вероятны в ночь на пятницу, 17 июня по Татарстану и в Казани.

Порывы ветра будут шквальными - до 24 метров в секунду.

Завтра, 17 июня, погода также останется опасной:

"Местами ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, локально до 24 м/с (в г. Казани – гроза со шквалистыми усилениями ветра 15-20 м/с)", - сообщили в ГУ МЧС России по РТ.