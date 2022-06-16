Эльвира Набиуллина заявила, что ухудшение внешних условий для экономики может сохраниться навсегда

Давление на российскую экономику, связанное с ухудшением внешних условий, может сохраниться надолго или даже навсегда, об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ее заявления цитирует "РИА Новости".

"Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт — с премией", — пояснила она.

В таких условиях, считает Набиуллина, большая часть экспортных ограничений должна работать на внутренний рынок. И, чтобы оптимально оценивать ситуацию, одного лишь показателя ВВП мало, нужно учесть и благосостояние населения.