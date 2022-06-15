В Госсовете Татарстана признали, что цены на продукты выросли весьма значительно

В ходе сессии Госсовета Татарстана депутаты обсудили исполнение республиканского бюджета, обратили внимание и на скорость инфляции. Несмотря на радужные планы Центробанка удержать инфляцию на уроне 4%, реальность оказалась более плачевной.

Индекс потребительских цен, характеризующий инфляцию, в декабре 2021 года по отношению к декабрю 2020 года составил 108,7 %. На динамику потребительских цен в Татарстане преимущественно повлияло увеличение цен на продукты питания.

В декабре годовой темп прироста цен на продукты питания в Татарстане составил 11 %. Однако и это - не точные, а лишь усредненные данные, ведь на некоторые продовольственные позиции рост оказался в несколько раз больше.