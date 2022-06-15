В ГИБДД Татарстана объявили о начале массовых проверок: кого и за что будут ловить?

В Татарстане ГИБДД начинает массовые проверки в рамках межведомственного спецмероприятия "Пешеход". Цель - снизить число ДТП с участием пешеходов.

В рамках спецмероприятия инспекторы усилят проверки в зонах пешеходных переходов, и в первую очередь их будут интересовать водители, которые не пропускают пешеходов. Достанется и самим пешеходам, если они решат перейти дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, будет усилен контроль соблюдения правил содержания улично-дорожной сети, а особое внимание уделят состоянию обочин, тротуаров и пешеходных дорожек, работоспособности искусственного освещения.