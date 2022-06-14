Пять человек госпитализированы в результате жесткого ДТП в Татарстане

Накануне под Набережными Челнами на трассе Набережные Челны – Водозабор – Биюрган случилась авария, в которой пострадали пятеро.

По данным ГИБДД по Тукаевскому району Татарстана, 21-летняя девушка за рулем Ford Focus, двигаясь со стороны Набережных Челнов в направлении села Калмия, не выбрала безопасной скорости, не справилась с управлением, оказалась на встречке и вылетела в кювет, где автомобиль перевернулся.

В салоне авто находились четверо пассажиров: 22-летняя девушка, а также парни в возрасте 21, 23 и 29 лет. Все они, включая автоледи, были госпитализированы в БСМП автограда.