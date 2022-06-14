В Татарстане после районных Сабантуев в РКБ доставили двух человек

Сабантуи, которые прошли в районах Татарстана, привели к госпитализации двух человек. Жители Татарстана поступили к медикам с переломами, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Одного пострадавшего доставили из Атнинского района. Там 33-летний мужчина участвовал в борьбе и получил перелом лодыжки. Также доставили женщину: 31-летняя татарстанка участвовала в состязании по армрестлингу и получила перелом плечевой кости.

Оба остаются в больнице, состояние татарстанцев оценивается медиками как вполне удовлетворительное.