Один погиб и трое пострадали на пожаре на нефтехимическом заводе в Башкирии

Сегодня, 14 июня, при пожаре в одном из цехов Стерлитамакского нефтехимического завода в Башкирии погиб один рабочий и пострадали еще трое, сообщает республиканское МЧС.

Ликвидировали ЧС 58 человек и 20 единиц техники. Когда пожарные прибыли, открытого горения уже не было.

Предварительно, произошёл выброс пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку площадью около 5 квадратных метров.

В результате происшествия погиб 59-летний мужчина. Еще три человека получили ожоги. Их доставили в городскую клиническую больницу Стерлитамака.