Владимир Путин отправил в отставку красавицу-экс-прокурора Наталью Поклонскую

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На эту должность бывшая прокурор Крыма была назначена в феврале этого года.

До этого она была депутатом Госдумы, послом.

"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.

Сама Поклонская в социальных сетях поблагодарила Путина и отметила, что ее уход связан исключительно с новым назначением.