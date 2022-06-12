Довезли до роддома под звуки сирены: Татарстанец попросил полицейских помочь его беременной жене

В Татарстане роженицу до роддома довез экипаж полицейских. Сотрудники ГИБДД спасли беременную супругу автомобилиста, передает МВД РТ.

Водитель сам попросил помощи у сотрудников Госавтоинспекции: его жена могла родить в любую минуту – он боялся не успеть до медучреждения.

Два инспектора старший лейтенант полиции Айрат Вакилов и лейтенант полиции Дмитрий Сайкин довезли роженицу, включив световые и звуковые сигналы.

Оперативная реакция полицейских позволила женщине своевременно прибыть в родильный дом. Вскоре она стала мамой мальчика.