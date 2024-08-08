Президент Южной Африканской Республики Сирил Рамафоза будет участвовать в саммите БРИКС с 22 по 24 октября 2024 года. который состоится в Казани.

Официальный представитель президента Винсент Магвенья подчеркнул, что африканская страна довольна работой России. Как рассказал спикер, расширение количества участников расширяет возможности и объединяет людей, пишет издание ТАСС.

Ранее мы писали о том, что у подростков Татарстана хотят забрать питбайки и квадроциклы в зону специальной военной операции. Авторы сказали, что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был в безопасности, а питбайки и квадроциклы в руках детей стали самой настоящей проблемой.

Кроме того, мы говорили, что во время крушения поезда 3 студента Казанского государственного энергоуниверситета помогали людям. Напомним, все случилось 29 июля 2024 года.