В СУ СКР по РТ возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства" по факту смерти 18-летней Анны Соловьевой. История девушки, которая не пережила позора после изнасилования, была рассказана на днях, ее насильник отделался условным сроком, и отец Анны теперь пытается добиться справедливости, сообщает "Вечерняя Казань".

Анна покончила с собой в ноябре прошлого года после того, как несколькими месяцами ранее подверглась сексуальному насилию. Отец погибшей утверждает, что дочь тяжело переживала случившееся и опасалась, что ее обидчик сможет уйти от наказания. Она оставила две записки: в одной указала имя насильника.

Но суд оправдал его в части факта изнасилования, признав лишь факт насильственных действий сексуального характера. Мужчине дали 3 года условно.