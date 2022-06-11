Девушка из Казани смогла отсудить алименты у звезды футбола Сердара Азмуна

Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования бывшей девушки нападающего "Байера" Сердара Азмуна, который в бытность игроком казанского "Рубина", очаровал местную красавицу, сделал ей ребенка и отказался потом признавать факт отцовства.

По данным "Спорт-Экспресс", суд в полной мере удовлетворил исковые требования жительницы Казани. Азмун должен быть признан отцом и должен платить своему чаду алименты.

"Наши требования, установление отцовства и взыскание алиментов, судья полностью удовлетворила. На этом все судебные заседания по нашему делу закончены", — сказал адвокат девушки, добавив, что сейчас идет оформление решения. Если не будет подана апелляция, то приговор вступит в силу.

Сам футболист от экспертизы на установление отцовства отказался.

Экс-нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун начал встречаться с девушкой из Казани в 2018 году. В мае 2021 года у пары родился ребенок. Азмун отказался признавать отцовство, после чего, на него и подали в суд.