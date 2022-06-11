В Татарстане на контрактную службу набирают женщин: нужны медики и музыканты

Каждый год на контрактную службу из Татарстана отправляются около тысячи человек. С начала 2022 года ушли уже более 500 человек. Сейчас военные комиссариаты набирают добровольцев для участия в военной спецоперации на Украине. Добровольцами идут служить не только мужчины, но и женщины.

От кандидаток требуются профессиональные знания в медицине или музыке, о чем сообщает начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

Возраст добровольцев - от 18 до 50 лет. Каждый мужчина и каждая женщина перед отправкой проходят боевую подготовку. Из бюджета Татарстана добровольцу полагается единовременно 200 тысяч рублей.

Женщины-контрактники будут работать фельдшерами или будут играть в военных оркестрах.