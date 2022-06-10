Полицейский залез на крышу остановки, выполняя команду начальства «Стой на остановке»

Несообразительный, но очень старательный полицейский стал героем этой пятницы в Сети. В Сочи страж порядка залез на крышу остановки, пытаясь как можно точнее выполнить приказ начальства "Стой на остановке". Страж порядка не понял, что именно он должен делать, и выполнил команду буквально.

Фотография из чатов сотрудников МВД попала в соцсети вместе с голосовым комментарием о том, что отправленный на задание полицейский не понял команду "стой на остановке":

"Это прикомандированный кубанец. Ему сказали: "Стой на остановке". Он пришел через минут 10 и переспросил: "Точно на остановке?". Ему говорят: "Да, прям на остановке". Этот **** залез на крышу", — слышно на записи.

Однако в пресс-службе краевого МВД пояснили, что полицейский таким образом проверял остановку на наличие опасных предметов.