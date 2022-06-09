Хотелось большой и чистой любви: 57-летнюю жительницу Казани обманул турок-вдовец

В Казани 57-летнюю местную жительницу на сайте знакомств обманул некто, представившийся гражданином Турции. Пострадавшая обратилась в отдел полиции "Авиастроительный" и пояснила, что с незнакомцем по имени Чакир Матео Ясин познакомилась на сайте знакомств в январе этого года.

Обаятельный турок представился вдовцом. Началась романтическая переписка. Заполучив доверие будущей жертвы, мужчина как-то попросил денег на лечение, мол, у него возникли проблемы со здоровьем.

"Получив необходимую сумму, он снова попросил помочь финансово, обещая приехать в Казань и все вернуть. Женщина оформила необходимую сумму в кредит и также перевела ее "возлюбленному". После у мошенника вновь случились проблемы с сердцем, и заявительница снова оформила кредит на недостающую сумму денег и перечислила ее. Через некоторое время мужчина сообщил, что в знак благодарности он отправил женщине посылку с бриллиантами, но та "застряла" на таможне и необходимо оплатить ее растаможку", - сообщили в пресс-службе УМВД по Казани.

Вот тут жительница Казани начала что-то подозревать и пошла в полицию. Общий ущерб она оценила в 355 тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159. УК РФ "Мошенничество".