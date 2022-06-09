Певица Пугачева впервые после отъезда из России публично поддержала Максима Галкина

Алла Пугачева в своей социальной сети выложила репост видео Максима Галкина. В нем юморист ответил на критику за оскорбления России в свете спецоперации.

"Имеющий уши да услышит", – лаконично подписала видео Примадонна.

Галкин же ранее выложил видеопослание, в котором отметил, что никогда на концертах родину не оскорблял, а лишь пародировал политиков, а потому намерен делать это и далее.

Уже несколько месяцев звездное семейство живет с детьми в Израиле, но отказывается называть это эмиграцией. Пугачева заявляла, что вернется в начале учебного года, а сейчас она проходит лечение. Галкин же же гастролирует за границей.