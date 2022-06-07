В Татарстане задумали внести поправки к закону "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время". Депутаты республики предлагают законодательно закрепить на уровне республики понятие "тихий час" - с 13 часов до 15 часов.

Депутаты Госсовета Татарстана обсудили эту инициативу, и, как сообщает "Бизнес Онлайн", предварительно пришли к выводу, что идея отличная.

Председатель комитета Шакир Ягудин сообщил, что в адрес депутатов поступает много обращений от граждан, жалующихся на проводимые соседями ремонтные работы днем, когда у малышей тихий час.

Подобные нормы существуют на уровне законодательных актов и других регионов.