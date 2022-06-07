Госдума рассмотрит проект закона о строительстве арендных домов для малоимущих специалистов

В Государственной думе готовится новый законопроект, который может расширить рынок аренды загородных домов. Об этом пишет "Российская газета".

Проект закона вводит понятие "наемного дома коммерческого использования". Понятие в Жилищном колесе есть с 2014 года, но арендные дома в стране не распространены.

Тем не менее, они нужны в первую очередь для малоимущих.

Пятая часть квартир в таком доме будет сдаваться в аренду при субсидированной оплате. Речь идет о врачах, учителях, инженерах и других. Субсидии при оплате будут предоставлять региональные власти, а остальные 80% квартир будут сдаваться внаем на рыночных условиях.