Курицы: в Казани обсуждают девушек, которые катались на авто, высунувшись из окон

Житель Казани в социальных сетях пожаловался на молодых девушек, которые катались по Казани высунувшись из окон автомобиля по пояс. Свой пост мужчина дополнил фото и выразил недоумение, почему молодежь столь пренебрежительно относится к собственной безопасности.

"Казаночки, ну зачем вы подвергаете и себя и других опасности? Ведь вы создаете аварийные ситуации", - говорится в сообщении.

Пользователи Сети поправили автора, отметив, что речь идет не о казаночках, а о "курицах". Впрочем, нашлись у девушек и заступники, которые призвали критикующих вспомнить себя в молодости.