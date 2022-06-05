5 миллионов гостей в год: Казань хотят сделать гастрономической столицей, чтобы привлечь туристов

На Лебяжьем завершился Гастрофест, сообщает Бизнес Онлайн.

После в деловом кругу собрались 150 предпринимателей в области общепита, рестораторы и мэр города, где обсудили вопрос развития Казани как гастрономической столицы, чтобы привлечь больше туристов. Планируется преодолеть 5 миллионов гостей в год.

Предприниматели выдвинули разные предложения. Так, Тимур Ланский сообщил, что Казань сделать "вкусным" городом страны -задача непростая. Все потому, что столица Татарстана ассоциируется у гостей с татарской и восточной кухней. Поэтому необходимо привлекать рестораторов для развития кухонь разных народов мира.

Метшин на встречу сообщил, что сейчас идет активное развитие туризма в Казани, поэтому новые идеи всегда нужны, поэтому к ним обязательно прислушаются и будут работать в этом направлении.