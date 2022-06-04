В Казани в Богородском озере погиб молодой мужчина

В Казани в озере Богородское погиб молодой мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Все случилось недалеко от поселка Вишневка. В экстренные службы о трагедии сообщили очевидцы. Несколько часов потребовалось водолазной группе МЧС, чтобы найти тело погибшего 28-летнего мужчины. Оно обнаружилось на глубине пяти метров в 30 метрах от береговой линии.

Предположительно, из-за перепада температур воздуха и воды мужчину охватили судороги.

"Как правило, в момент утопления человек не может позвать на помощь, т.к. горло также сковывает спазм и все силы уходят на борьбу за жизнь. Кроме того, купание в непрогретой воде опасно не только судорогами. Когда, нагревшись на солнце, человек резко погружается в ледяную воду, может произойти остановка сердца или сухое утопление – когда из-за рефлекторного спазма, вызванного перепадом температур, происходит остановка дыхания", — отметили в пресс-службе ГУ МЧС.