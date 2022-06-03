Братская любовь: мужчина дождался, пока сестра уснет и зарезал ее

В Новомосковске Тульской области возбудили уголовное дело по факту убийства 44-летней женщины. 38-летний младший брат пожаловал к ней в гости. Дома была сестра и ее муж. Отметили встречу и легли спать. А ночью братец схватил нож и на фоне возникшей неприязни ударил сестру им в живот, сообщили в СУ СК Тульской области.

Муж раненой вызвал скорую, но спасти женщину не удалось.

Брат погибшей задержан. Следователи устанавливают мотив убийства. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.