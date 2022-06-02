Эксперты дали 5 дельных советов тем, кто собирается в отпуск в путешествие на автомобиле

Россиянам, которые в ближайшее время намерены отправиться в длительную поездку, следует тщательно подготовить автомобиль и заранее составить маршрут. Советы по планированию автопутешествий, составленные специалистами сервиса для покупки и продажи авто онлайн "СберАвто" и медицинского сервиса "СберЗдоровье", публикует "Лента".

Первое и самое важное - оценить состояние колес и измерить давление в шинах. Далее стоит диагностировать здоровье двигателями, целостность шлангов. Третий совет - долить или заменить масло в двигателе, оценить уровень охлаждающей и тормозной жидкости.

Четвертое: спланируйте маршрут, почитайте отзывы водителей о выбранной трассе, чтобы избежать дорог с некачественным покрытием, заправок с плохим обслуживанием и топливом. И пятое - заранее выбирайте места ночевок и лучше бронируйте номера, поскольку в сезон свободных мест может не оказаться.