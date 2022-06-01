Легкомоторный самодельный летательный аппарат потерпел крушение в Елабуге, пилоту выжить не удалось. Об этом сообщили сегодня, 1 июня, в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"В Татарстане выясняются обстоятельства авиационного происшествия с частным легкомоторным летательным аппаратом, в результате которого погиб пилот", - сообщили в СК.

По предварительным данным, утром 1 июня вблизи Елабуги случилась жесткая посадка летательного аппарата, который обрабатывал поле. Пилот 1956 года рождения скончался, самолет разрушен полностью.

В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования, отказ техники, а также неблагоприятные погодные условия.