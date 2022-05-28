Дочь онкобольной актрисы, звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк, Анна впервые за последнее время открыто заговорила о состоянии тяжелобольной мамы. Ранее она отказывалась отвечать на вопросы о ней.
По словам модели и блогера Анны, мать сейчас проходит очень серьезное лечение.
Напомним, что три года назад Анастасии было диагностировано раковое заболевание мозга. Семья Заворотнюк сразу отказалась комментировать это и до сих пор не обсуждает состояние Насти.
На этот раз ее дочь Анна уступила настойчивым подписчикам в социальных сетях, которые одолели ее вопросами о состоянии мамы. Она ответила им:
"Мама потихонечку... Она на серьезном лечении", — ответила модель.
После Анна добавила, что у мамы болезнь "очень страшная".
Анна отметила, что сейчас мечтает только об одном - чтобы однажды сняться в одном фильме вместе с мамой.