Дочь онкобольной актрисы, звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк, Анна впервые за последнее время открыто заговорила о состоянии тяжелобольной мамы. Ранее она отказывалась отвечать на вопросы о ней.

По словам модели и блогера Анны, мать сейчас проходит очень серьезное лечение.

Напомним, что три года назад Анастасии было диагностировано раковое заболевание мозга. Семья Заворотнюк сразу отказалась комментировать это и до сих пор не обсуждает состояние Насти.

На этот раз ее дочь Анна уступила настойчивым подписчикам в социальных сетях, которые одолели ее вопросами о состоянии мамы. Она ответила им:

"Мама потихонечку... Она на серьезном лечении", — ответила модель.

После Анна добавила, что у мамы болезнь "очень страшная".

Анна отметила, что сейчас мечтает только об одном - чтобы однажды сняться в одном фильме вместе с мамой.