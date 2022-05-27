В Николаевске-на-Амуре два годовалых братика умерли в больнице от отравления неизвестным ядом, сообщает Shot.

Детей доставили в стационар в тяжелом состоянии накануне вечером.

Врачи сразу определили, что дети отравились неизвестным веществом, но установить тип и вид вещества так и не смогли. Через несколько часов, несмотря на все усилия медиков, дети скончались.

Мать двойняшек пояснила, что кормила детей бананами и давала детский сок. Из вещей у детей было недавно купленные комбинезоны, и, по мнению матери, именно на них могла находиться отрава.

Сотрудники полиции изъяли все продукты, постельное белье и вещи, которые находились в квартире, и направили их на экспертизу.