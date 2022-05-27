Жительница Альметьевска заявила, что в детском саду № 35 очень плохо кормят детей. В качестве доказательства она опубликовала в социальных сетях фотографии этого детского меню. По словам женщины, в последнее время на детях явно стали экономить, кормят их скудно, дети ходят полуголодные каждый день.

"В последнее время в детсадах г. Альметьевск изменилось меню. У нас сад №35. Просто убрали салаты, выпечку, даже борщ уже не дают. Конечно же, даже нас не оповестили об этом. Раньше хоть салатик овощной был на обед, какой-нибудь пирожок, на полдник кисломолочка, пирожок/печенье было. Яблоки чаще были, сейчас 1 раз в неделю. Плов, индейка/курица были с картошкой. Дети ходят весь день голодными! Домой приходят и просят кушать весь вечер! Посмотрите меню! В одном вообще каша 3 раза в день! Куда нам обращаться с этим? Деньги за еду платим, а дети голодные, уже и завтраки начали дома просить! Как можно было убрать из меню салаты, выпечку и другие блюда?!» - негодует родительница.

Известно, что прокурор Альметьевска уже получил поручение проверить эту информацию, и если все подтвердится, то он должен принять меры для того, чтобы нарушения были устранены.